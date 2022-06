Caduto dalla moto, la Polizia Locale sulle tracce dell'auto pirata: si analizzano le immagini delle telecamere

Proseguono le indagini della Polizia Locale di Forlì per individuare il responsabile dell'incidente, che nel tardo pomeriggio di martedì ha colpito e fatto rovinare sull'asfalto di viale Vittorio Veneto un centauro forlivese di 37 anni. Quest'ultimo, soccorso dai sanitari del 118, ha riportato diverse fratture, al braccio e al bacino, venendo trasportato in ambulanza al trauma center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Nel frattempo gli agenti della Polizia Locale sono al lavoro per individuare l'auto pirata. In queste ore le forze dell'ordine hanno analizzato le immagini riprese dal sistema urbano di videosorveglianza e al contempo raccolto alcune testimonianze.

Lo schianto è avvenuto in un orario di grande affollamento del viale della circonvallazione del centro, tra l'altro ben sorvegliato da telecamere. Secondo le prime informazioni, il 37enne stava viaggiando in sella ad una Yamaha in direzione di piazzale Santa Chiara, quando è stato colpito da una vettura che procedeva nello stesso senso e che ha proseguito la sua marcia senza fermarsi, dopo aver disarcionato il centauro dal mezzo. E' stato il centauro stesso a fornire elementi utili alle indagini. Chi ha innescato il sinistro rischia la denuncia per "omissione di soccorso".