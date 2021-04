Anziano travolto muore sotto le ruote di un'auto, inutile il soccorso con l'elicottero del 118

Un incidente con esito mortale si è verificato domenica pomeriggio in zona Ca' Ossi a Forlì. A farne le spese è stato un anziano ciclista che è stato investito in viale dell'Appennino all'incrocio con via Ribolle. Il drammatico episodio si è verificato intorno alle 17. Nell'investimento l'uomo è rimasto intrappolato sotto le ruote dell'auto che lo ha colpito, che procedeva in direzione Forlì. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco e i soccorritori del 118, giunti anche con l'elicottero delle emergenze, che è atterrato in un campo agricolo poco distante, in via Ponte Rabbi. Purtroppo, però, la morte è sopraggiunta sul colpo e sono stati vani i tentativi di salvarlo. Presente anche la Polizia Locale di Forlì per i rilievi della dinamica dell'incidente.

Ulteriori informazioni in seguito