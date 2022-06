Motociclista travolto da un pirata della strada riporta diverse fratture: è caccia al fuggitivo

E' caccia al pirata della strada che ha investito un motociclista nel pomeriggio di martedì, in viale Vittorio Veneto. L'incidente si è verificato intorno alle 17,30 in un orario di grande affollamento del viale della circonvallazione del centro, tra l'altro ben sorvegliato da telecamere. Secondo le prime informazioni, il motociclista, forlivese di 37 anni, stava viaggiando con una moto in direzione di piazzale Santa Chiara quando è stato colpito da una macchina che procedeva nello stesso senso e che ha proseguito la sua marcia senza fermarsi, dopo aver disarcionato il centauro dal mezzo. Il ferito, sbalzato a terra, ha riportato diverse fratture, al braccio e al bacino ed è stato soccorso dal personale del 118, che lo ha portato all'ospedale Bufalini di Cesena con un codice di massima gravità. Sul posto si sono portate le forze dell'ordine, sia per i primi rilievi della dinamica, oltre che per la gestione della viabilità. Sono partite le indagini per individuare il fuggitivo, partendo dalle testimonianze e dalle immagini di videosorveglianza stradali.