Tragedia in A14 tra Forlì e Faenza: auto fuori strada, muore un uomo

Tragedia stradale nella mattinata di sabato (9 marzo) lungo l’autostrada A14 all’altezza del chilometro 69, tra Forlì e Faenza. Auto fuori strada, muore un uomo di 61 anni. A nulla è servito l’immediato intervento dei soccorsi, con due auto della Polizia stradale di Forlì, ambulanza, elisoccorso e Vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni l’uomo, che era da solo all’interno della vettura, avrebbe improvvisamente sbandato per poi terminare la corsa fuoriuscendo dalla sede dell’autostrada e concludere la corsa nell'erba. L’impatto è stato violento. Si sono registrati alcuni rallentamenti per il sopraggiungere dell’elisoccorso, ma la viabilità non ha mai subito interruzioni.