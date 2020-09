Perde il controllo dell'auto e si schianta nel fossato: paura in via Mattei

Paura nella tarda mattinata di giovedì, per un incidente stradale verificatosi intorno alle 13 in via Mattei, a Villa Selva. Per cause in fase d'accertamento alle forze dell'ordine, il conducente di una "Fiat Punto" vecchio modello ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi nel fossato che costeggia la carreggiata. Inizialmente si temeva al peggio, ma l'automobilista non ha riportato gravi lesioni, venendo comunque trasportato in ambulanza al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Inizialmente era stato richiesto anche l'intervento dell'elimedica, poi rientrata operativa all'eliporto di Ravenna. Sul posto hanno operato anche i Vigili del Fuoco. A seguito del sinistro la circolazione ha subìto un lieve rallentamento.

VIDEO - Incidente a Villa Selva