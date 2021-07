Perde l'equilibrio e cade dal monopattino: trasportato con l'elimedica al Bufalini

Trasportato con l'elimedica al "Maurizio Bufalini" di Cesena dopo esser caduto dal monopattino. Il ferito è un giovane forlivese di 22 anni. L'incidente si è verificato sabato pomeriggio, intorno alle 17.15, in via Bertini, nel tratto compreso tra la rotonda di via Orceoli e via Cervese. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il ragazzo stava percorrendo l'arteria in direzione di via Punta di Ferro, quando, all'altezza del civico 200, ha perso l'equilibrio, rovinando per terra e battendo il capo.

Fortuntamente gli automobilisti che sopraggiungevano sono riusciti ad evitare di investirlo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza, che hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso. L'elicottero giallo è giunto da Ravenna, atterrando nei pressi in un vicino fondo agricolo. Il paziente, dopo esser stato stabilizzato, è stato caricato a bordo del velivolo per il trasporto al trauma center del nosocomio cesenate.