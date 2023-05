Pauroso schianto: perde il controllo dell'auto e finisce ruote all'aria nella scarpata

Paura nella tarda mattinata di martedì per un incidente stradale avvenuto in via Collinello, nel territorio comunale di Bertinoro. Per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri, il conducente che si trovava alla guida della vettura ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, ribaltandosi nella scarpata a lato della strada. Le due squadre dei Vigili del Fuoco corse sul posto hanno provveduto, con la collaborazione del personale sanitario del 118, a liberare dall'abitacolo l'automobilista, portandolo sulla sede stradale tramite barella toboga. Fortunatamente per il conducente nessuna grave conseguenza fisica.