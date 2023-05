Rocambolesco incidente con cappottamento: lievi lesioni per l'automobilista

Un altro rocambolesco schianto nella giornata di martedì. Dopo quello di via Collinello, un'altra auto è finita ruote all'aria in via Meldola, a Fratta Terme. Il fatto è avvenuto intorno alle 13.30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo. I sanitari del 118 sono intervenuti per prestare soccorso al conducente, che fortunatamente non ha riportato particolari conseguenze fisiche. Per chiarire la dinamica del sinistro hanno proceduto gli agenti della Polizia Locale.