Schianto con cappottamento, paura nella notte in via Balzella: due feriti

Schianto nel cuore della nottata tra sabato e domenica, con tanto di cappottamento, nella zona industriale di Forlì. Teatro del sinistro, avvenuto trenta minuti dopo la mezzanotte, è stato l'incrocio tra via Balzella e via Meucci. Per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri, un suv "Hyundai" sarebbe finito prima contro un albero per poi ribaltarsi sulla sede stradale. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha provveduto ad estrarre dall'abitacolo i due occupanti a bordo, per poi affidarli alle cure dei sanitari del 118.