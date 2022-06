Pauroso schianto lungo la Bidentina: auto ribaltata e distrutta, ferito non grave

Rocambolesco schianto martedì pomeriggio lungo la Bidentina tra San Colombano e Meldola. Per cause in fase d'accertamento alle forze dell'ordine, un'auto, con una persona a bordo, è improvvisamente uscita dalla carreggiata, finendo la corsa ruote all'aria. Lo schianto è avvenuto in un tratto rettilineo della provinciale, già teatro in passato di diversi incidenti mortali, l'ultimo dei quali verificatosi il 26 settembre del 2020 praticamente nello stesso punto del sinistro di oggi, quando perse la vita il 26enne Andrea Severi in un impatto contro un platano.

Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e dai Vigili del Fuoco, ma fortunatamente, nonostante l'entità del sinistro, le condizioni della persona non destano preoccupazione. L'arteria è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi di legge, con la circolazione stradale deviata lungo le strade interne.