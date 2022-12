Schianto contro un albero, camionista illeso sulla Provinciale del Rabbi. Disagi al traffico

Ancora un incidente sulla Provinciale 3 del Rabbi, fortunatamente senza feriti. Per cause in fase d'accertamento alle forze dell'ordine, un autotrasportatore ha perso il controllo del camion sul quale viaggiava, impattando contro un albero. Fortunatamente l'uomo non ha riportato conseguenze fisiche. L'incidente si è verificato mercoledì mattina, intorno alle 11.30, all'altezza di Fiumana. Per consentire la rimozione del mezzo, con l'ausilio dell'autogru, si è reso necessario chiudere temporanemanete la strada, con disagi alla circolazione per circa mezz'ora. Sul posto la Polizia Provinciale.