Tangenziale, scontro tra un'auto e una moto nel tunnel dell'aeroporto: 70enne al Bufalini

E' un 70enne il centauro rimasto ferito in un incidente stradale verificatosi nella prima mattinata di lunedì lungo il tunnel dell'aeroporto della Tangenziale di Forlì - Strada Statale 727 bis, all'altezza del chilometro 6+400, nei pressi dello svincolo di via Decio Raggi. Il sinistro è avvenuto lungo la carreggiata direzione autostrada: per cause in fase di accertamento agli agenti della Polizia Stradale, la moto sulla quale viaggiava l'uomo è venuta a collisione con un'auto condotta da una 33enne.

A seguito dello scontro il conducente della moto è rovinato sull'asfalto, riportando lesioni. La richiesta d'intervento al 118 è giunta intorno alle 9. Sul posto hanno operato i sanitari del 118, i quali, dopo le prime cure del caso, hanno provveduto a trasportare il settantenne al trauma center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Non è in pericolo di vita. E' uscita praticamente indenne dall'urto la donna. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione stradale, con la tangenziale temporaneamente bloccata.