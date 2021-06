Schianto sulla Provinciale del Rabbi, auto si ribalta nel fosso: interviene anche l'elimedica

E' di due feriti, di cui uno trasportato in gravi condizioni al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, il bilancio di un incidente stradale verificatosi sabato pomeriggio lungo la Provinciale 3 Del Rabbi, nella zona di Trivella. Per cause in fase d'accertamento agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, un'utilitaria con due anziani a bordo è carambolata fuori strada, cappottandosi su di un fianco in un fosso.

Secondo una prima ricostruzione, la vettura proveniva da Predappio, quando, passata la località di Trivella, l'automobilista ha perso il controllo della vettura, una "Hyundai", invadendo la corsia opposta e schiantandosi nel fossato che costeggia la carreggiata, ribaltandosi su di un fianco e finendo col tettuccio contro la spalletta di un ponticino in cemento. L'allerta è giunta poco dopo le 14.30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, anche con l'autogru, ed i sanitari del 118 con l'ambulanza, l'auto col medico a bordo e l'elimedica.

La peggio l'ha riportata una donna, che è stata liberata dal personale del 115 ed affidata alle cure del 118 che l'hanno trasportata con l'elimedica al "Bufalini". L'uomo ha riportato lievi lesioni, venendo trasportato al "Morgagni-Pierantoni". La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, con disagi alla circolazione.