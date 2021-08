Impatto frontale contro un platano: conducente in gravi condizioni, soccorso con l'elimedica

Grave incidente venerdì mattina su via Bidente, nel tratto tra Cala Foma e la frazione di Carpena. In quel punto la Bidentina storica è ancora contornata da alti platani a bordo strada e purtroppo è proprio contro una delle piante che è finita un'auto familiare che procedeva in direzione Meldola. Intorno alle 9.50, poco prima dell'ingresso nell'abitato di Carpena, il veicolo ha avuto una sbandata a sinistra, centrando in pieno l'albero. L'auto per fortuna non si è ribaltata nel fosso profondo che si trova oltre il ciglio stradale. A farne le spese è stato un uomo, 66 anni di Forlimpopoli, che è stato soccorso oltre che dal 118 anche dai vigili del fuoco, che hanno operato per liberare il ferito rimasto incastrato tra le lamiere contorte dell'abitacolo. Il ferito, sempre cosciente, è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con l'elimedica con un codice di massima gravità. Tuttavia secondo le prime informazioni non versa in immediato pericolo di vita. Sul posto, infine, anche la Polizia Locale per i rilievi sull'accaduto e per l'attività di supporto. Il tratto di strada, infatti, è stato chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del veicolo alimentato a gpl.