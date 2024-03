Caro-voli per le festività di Pasqua, lo studio Crc-Assoutenti: servono 300 euro per andare e tornare da Palermo

Si avvicinano le festività pasquali e torna in il fenomeno del caro-voli. E’ quanto si evince dall’analisi del Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc) che, in collaborazione con Assoutenti, ha analizzato l'andamento delle tariffe aeree nel periodo delle festività pasquali. L’analisi ha preso in esame un volo di andata e ritorno dalle principali città italiane con partenza venerdì 29 marzo e ritorno martedì 2 aprile. Per quanto riguarda Forlì è stato analizzato il collegamento con Palermo, con una spesa di 305 euro (295 euro da Bologna, 288 euro da Torino, 259 euro da Milano). Il collegamento è effettuato da Ryanair: partendo da Forlì per la tariffa “Basic” servono 182,34 euro, per quella “Regular” 206,54 euro, mentre per la tariffa “Plus” che comprende un bagaglio in stiva da 20 chili il costo sale a 219,17 euro, mentre per il ritorno si va dai 110,79 euro della tariffa Basic ai 139,84 euro di quella “Regular” e ai 147,63 euro della “Plus”.

“Nonostante gli sforzi messi in campo dal governo, il fenomeno del caro-voli sembra senza soluzione, e le compagnie aeree continuano ad imporre il proprio strapotere ricorrendo ad algoritmi che fanno salire le tariffe alle stelle in concomitanza con i periodi di festa e le partenze dei cittadini, senza che gli utenti possano in alcun modo difendersi da tali politiche scorrette", dichiara Furio Truzzi, presidente del Centro di formazione e ricerca sui consumi. "Con queste tariffe viaggiare in aereo sta diventando sempre più un lusso per ricchi, una situazione che lede il concetto di continuità territoriale e danneggia non solo i consumatori, costretti e rinunciare alle partenze o tagliare i giorni di villeggiatura, ma anche le imprese locali, disincentivando il turismo", commenta il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso.