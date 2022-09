Fondata nel 1984: l’agenzia di viaggi accende una nuova vetrina in via Delle Torri

Otto dipendenti, tutte donne, per una immagine rinnovata e un rilancio in grande stile: è stata inaugurata giovedì sera in via delle Torri 53-55 la nuova sede di Forlì dell’agenzia di viaggi La Trottola. A tagliare il nastro l’assessore comunale alle Politiche per l’Impresa, Paola Casara, il presidente di Commercianti Indipendenti Associati - Conad Maurizio Pelliconi e la presidente della società La Trottola srl, Silvia Cingolani. Tanti gli invitati e le personalità presenti, tra cui il presidente della Camera di Commercio Carlo Battistini e la coordinatrice della sede di Forlì-Cesena di Legacoop Romagna, Simona Benedetti. Il Vicario Generale don Enrico Casadei ha impartito la benedizione.

In occasione dell'inaugurazione la filiale di Forlì sarà aperta per l’intera giornata di sabato (dalle 9 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30) e domenica dalle 9,30 alle 12,30). La Trottola dispone di una seconda filiale a Rimini, e appartiene al network di Commercianti Indipendenti Associati - Conad. Fondata nel 1984 è un punto di riferimento per tutti coloro che amano viaggiare, ma anche per tutto quello che riguarda il cosiddetto “incoming” ovvero l’arrivo di turisti da tutta Italia e da tutto il mondo nella riviera romagnola.