Accordo per l'apertura della piscina "Magiche Acque" alle altre strutture ricettive di Castrocaro

La sinergia fra il Consorzio di Promozione Turistica Castrumcari e Long Life Formula ha portato la riapertura delle Magiche Acque. La piscina sarà quindi aperta dal giovedì al sabato nel mese di agosto, nel turno dalle 15,30 alle 17,30 (più i 30 minuti necessari per lo spogliatoio, fino alle 18) al costo riservato per gli ospiti degli alberghi, agriturismi e dei Bed and Breakfast del territorio, di 15 euro a persona. Commenta Liviana Zanetti, Assessore al Turismo: “La costruzione del sistema turistico pubblico-privato, avviata dalla Sindaca ha generato relazioni e collaborazione fra gli operatori del territorio al fine di promuovere le grandi potenzialità inserite nell'offerta turistica complessiva del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole". Aggiunge Monica Price, responsabile dell'offerta turistica del Consorzio: “L'offerta turistica di questo territorio è straordinaria solo, e solo se, è un'offerta integrata e ricca di tutti i servizi presenti”. Alessio Vola, Direttore, conclude: "Long Life Formula che, malgrado l'emergenza covid, ha creduto nella potenzialità della clientela di tutte le strutture ricettive del territorio, riaprendo così le Magiche Acque a disposizioni di tutti i turisti. Tale rapporto sinergico determinerà il successo dei nostri sforzi in ambito turistico”. Prenotazione obbligatoria allo 0543 412711 o a info@termedicastrocaro.it.