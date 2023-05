Nautica, Ferretti in ottima salute nel primo trimestre: gli ordini sfiorano quota 1,5 miliardi

Il consiglio d'amministrazione di Ferretti ha approvato i risultati finanziari consolidati di Gruppo del primo trimestre 2023. La raccolta ordini ha toccato quota 307,5 milioni di euro, mentre il portafoglio ordini ha raggiunto 1.496,3 milioni di euro, in crescita del 15,4% rispetto al 31 dicembre scorso (1.295,6 milioni di euro) grazie alla forte domanda del mercato mondiale. I ricavi sono pari a 280,3 milioni di euro, con una crescita del 9,3% rispetto al corrispettivo 2022 (256,4 milioni di euro), grazie al cospicuo portafoglio ordini accumulato nel 2022.

L'utile netto è pari a 18,6 milioni di euro, in crescita del 42,0% rispetto al corrispettivo 2022 (13,1 milioni di euro) e con un margine pari al 6,6% nel primo trimestre 2023, in aumento di 120 punti base rispetto al primo trimestre 2022 (5,4%). "Il mercato della nautica di lusso - esordisce l'avvocato Alberto Galassi, ceo di Ferretti Group - continua a dare segnali di forte espansione e, ancora una volta, Ferretti Group dimostra visione e lungimiranza, come testimonia l'importante acquisizione del Cantiere San Vitale a Ravenna – snodo chiave di una strategia di crescita rivolta al futuro. Il grande interesse mostrato dalla comunità finanziaria dopo il primo Capital Markets Day del Gruppo e i dati finanziari più che positivi registrati nel primo trimestre 2023, inoltre, sono un’ulteriore riprova della nostra solidità e confermano nuovamente agli azionisti e ai clienti che la loro fiducia è stata ben riposta".