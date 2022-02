Bonus edilizi, l'impegno della banca locale: "Piena operatività al fianco di famiglie e imprese"

"La Bcc ravennate forlivese e imolese", banca locale delle province di Ravenna, Forlì - Cesena, e del circondario imolese, mantiene la propria piena operatività al fianco delle esigenze delle famiglie e delle imprese coinvolte nei lavori, nonostante le numerose variazioni apportate alle norme che riguardano il complesso dei bonus edilizi (Superbonus 110% e altri bonus) e della relativa modalità di cessione.

Le norme recentemente introdotte nel decreto Sostegni-ter hanno creato un po’ di sconcerto tra gli operatori del settore, impedendo di fatto la cessione multipla dei crediti fiscali e ciò alla luce di alcuni comportamenti fraudolenti, oggetto di indagini da parte dell’Agenzia delle Entrate. "La Bcc - afferma Marco Secci, direttore business de "La Bcc" - continua ad essere sempre al fianco di famiglie e imprese".

"In virtù di una importante disponibilità del proprio cassetto fiscale, e al fatto di aver sostenuto sin da subito operazioni caratterizzate da trasparenza e correttezza di esecuzione, la Banca prosegue infatti l’acquisto di bonus edilizi, che porta in diretta compensazione dei propri tributi, ed affianca privati ed imprese con diverse soluzioni finanziarie per consentire la regolare esecuzione dei lavori, grazie anche alla fattiva collaborazione con professionisti ed imprese del territorio", prosegue Secci.

Con la cessione del credito fiscale a "La Bcc", nel 2021 sono state 1.111 le pratiche per oltre 15 milioni di euro di soci e clienti privati che hanno eseguito lavori di efficientamento energetico o consolidamento sismico; le imprese invece hanno potuto liquidare fatture derivanti da lavori con sconto in fattura per 14,6 milioni di euro (305 pratiche).