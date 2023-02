Buoni benzina all'Electrolux, la Rsu Fiom: "Positivo, ma non basta. Serve adeguare le retribuzioni"

Da mercoledì e per tutto il 2023 il gruppo Electrolux garantirà ai suoi dipendenti la possibilità di usufruire del bonus carburante recentemente introdotto dal Governo. I dipendenti potranno usare il proprio credito welfare, fino a 200 euro di buoni carburante (che sono in aggiunta rispetto ai 258 euro annui previsti per l’acquisto di voucher), per fare il pieno di benzina o diesel.

La Rsu Fiom dell'Electrolux Forlì ritiene "positiva" la decisione del gruppo Electrolux di pagare i 200 euro bonus benzina, "ma resta una condizione nettamente insufficiente rispetto la drammatica perdita di salario intervenuta nel 2022 per effetto dell'inflazione sul potere di acquisto dei lavoratori".

Inoltre, prosegue la Rsu, "l'assenza totale di adeguamento delle retribuzioni è sconcertante. Tutto è aumentato, e ben più dell'inflazione ufficiale al 10%. Perfino il listino prezzi dei piani e forni cottura è aumentato, ma le buste paghe no".