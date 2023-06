Cantiere del Pardo è il primo cantiere nautico in Italia ad ottenere la certificazione "Great place to work”

Cantiere del Pardo, azienda leader nella produzione e commercializzazione di imbarcazioni a vela con il marchio Grand Soleil Yachts e imbarcazioni a motore con i marchi Pardo Yachts e VanDutch Yachts, che quest’anno celebra un importante anniversario - il 50°- è il primo cantiere nautico in Italia ad ottenere la certificazione “Great Place to Work”. La certificazione è avvenuta dopo la somministrazione a tutti i dipendenti di un questionario in forma totalmente anonima e su base volontaria, che ha visto un tasso di risposta molto alto, pari al 78% e che ha consentito all’azienda certificatrice di analizzare le risposte agganciate ai cinque pilastri fondamentali: credibilità, rispetto, equità, orgoglio e coesione.

Il modello Gptw, validato da oltre 30 anni di ricerche nelle organizzazioni di tutto il mondo, è progettato per permettere alle aziende di avere una visione concreta e di comprendere eccellenze e criticità sugli aspetti di leadership, comunicazione, gestione, sviluppo professionale ,collaborazione, organizzazione e compensation. Ogni anno Great Place to Work ascolta le esperienze di più di 150 mila persone in Italia e oltre 5 milioni nel mondo. I risultati hanno fornito un dato di percezione generale molto positivo, lo scopo sarà comunque quello di andare ad analizzare nel dettaglio le aree di attenzione e individuare le aree di miglioramento per ciascun reparto, cosi da offrire un valore aggiunto reale alla crescita aziendale.

“Ci siamo affidati a “Great Place to Work” per avere una valutazione oggettiva della nostra realtà, con lo scopo di dare voce ai nostri dipendenti che hanno avuto la possibilità di esprimere la loro opinione in totale libertà. La volontà non è solo quella di scattare una fotografia dello stato attuale dell’azienda, ma di indagare le aree in cui siamo più deboli e andare ad intervenire per far si che si possa migliorare e crescere insieme” afferma Riccardo Mellina Gottardo, HR Business Partner.

“I dipendenti sono la nostra vera forza, coloro che ci consentono di perseguire ogni giorno i valori di qualità e tradizione che da sempre ci contraddistinguono. Il loro punto di vista e la loro soddisfazione sono chiaramente al centro del processo di crescita che stiamo vivendo", ha dichiarato Fabio Planamente, Ceo di Cantiere del Pardo.