Cappellacci, tagliatelle e tortello alla lastra con Confartigianato alla Festa Artusiana

Confartigianato di Forlì anche quest’anno è presente alla festa artusiana, nello stand “Assieme con Gusto”, realizzato in sinergia con le altre associazioni del territorio. Nelle serate di martedì e mercoledì aranno protagoniste le aziende associate Ca’plet pasta fresca di Forlì e l’Osteria in Salita di Santa Sofia, che presenteranno il loro personale omaggio a Pellegrino Artusi. Ad attrarre gli avventori martedì, l’opportunità di degustare un ricco bis di primi composto da cappellacci verdi all’ortica ripieni di robiola, noci e parmigiano al burro e rosmarino tritato e dalle tagliatelle rosse e gialle al ragù, che esaltano i colori della città artusiana, accompagnati da un calice di vino.

Mercoledì sarà la volta del tortello alla lastra, dei fagioli in giubba lunga e, per finire, delle offelle dolci dell’Artusi, tutto accompagnato da un vino biologico biodinamico. Come spiega il presidente di Confartigianato di Forlì Luca Morigi, "l’associazione ha preso parte a tutte le edizioni della festa artusiana, con la pandemia è cambiata la modalità di partecipazione, da due anni condivisa con le altre associazioni del territorio, ma non è mutato lo spirito. Crediamo fortemente nel valore di questo appuntamento, che per nove serate attrae visitatori non solo dai comuni limitrofi e che ha saputo far conoscere il nome di Forlimpopoli nel consessi internazionali, come fulcro della buona cucina".

"Come Confartigianato ribadiamo da sempre l'importanza di porre l'accento sulle eccellenze locali, per ridare valore ai nostri territori. Troppo spesso si sottovalutano le bellezze naturalistiche e architettoniche, nonché la naturale vocazione all'ospitalità dei comuni del nostro comprensorio, tipicità che meritano di essere valorizzate e meglio conosciute dal grande pubblico", conclude. L'appuntamento con la buona cucina della tradizione è dunque per martedì in Piazza Garibaldi, a Forlimpopoli, a partire dalle 19.