Cinque live alla scoperta di chi lavora nelle nonprofit e si batte per i diritti

La serie sul fundraising più famosa del web, l’unica che conta più di 80 interviste a noti professionisti del Terzo Settore, ritorna dal 14 al 18 febbraio con una nuova stagione dal titolo “ad ogni diritto il suo fundraising”. L’evento è promosso e trasmesso dall’Associazione Festival del Fundraising di Forlì. A dare il benvenuto agli ospiti e followers, il professor Valerio Melandri - fondatore del Festival del Fundraising e direttore dell’unico e ventennale Master Universitario sulla Raccolta Fondi per il nonprofit - che incontrerà live ogni giorno alle 12 chi lavora all’interno delle organizzazioni nonprofit per sostenere le giuste cause, con cuore e passione.

Ogni puntata di Casa Fundraising ospiterà un professionista che racconterà storie di successo, difficoltà e imprevisti dell’attività di raccolta fondi per le Cause della nonprofit: sarà come sempre il posto ‘intimo’ dove condividere numeri, emozioni, paure e successi a tema fundraising. Dal 14 febbraio saranno in streaming online su Facebook, Linkedin e Youtube le 5 nuove puntate alla scoperta delle storie, delle persone e delle organizzazioni che ogni giorno si battono per quelle cause non ancora considerate di primissimo piano: Legalizzazione della cannabis, violenza di genere, diritti delle persone LGBT+, tutela degli anziani, eliminazione delle barriere architettoniche, diritto di ogni bambino a una cittadinanza piena contro ogni segregazione e discriminazione. Si discuterà insieme su questi temi accompagnati dai professionisti delle organizzazioni che li vivono e li fanno vivere ogni giorno dando loro voce: Amnesty International, Arcigay, Meglio legale, All out, Fare x Bene, Differenza Donna e altre in dirittura di arrivo.

Cinque giorni a tema Diritti in Casa Fundraising, liberi di confrontarci e raccontare le proprie idee, le paure e le speranze. Si parlerà con franchezza, senza restrizioni. Per dare ai followers la possibilità di formarsi e imparare dalla condivisione di case studies e dal confronto live. E’ questo il senso degli appuntamenti di Casa Fundraising che partiranno il 14 febbraio e che continueranno fino al 18 ogni mattina dalle ore 12.00 alle 12,30. Non resta che mettere in calendario l’appuntamento – che è gratuito - collegandosi qui https://rebrand.ly/metti_il_promemoria per restare aggiornati sulle ultime novità e gli ospiti che parteciperanno. Per informazioni e iscrizioni https://rebrand.ly/metti_il_promemoria festival@fundraising.it 3518400081