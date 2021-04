Cna Pensionati, Alvaro Attiani si conferma alla presidenza: "Ripartire con entusiasmo"

Si è aperta con un dato straordinario, precisamente 444 associati in più, l'assemblea di rinnovo degli organi dirigenti di Cna Pensionati Forlì-Cesena che si è svolta in diretta streaming sabato scorso. Un semplice numero che rappresenta la conferma di un bilancio molto positivo degli ultimi 4 anni, nonostante anche la difficile crisi sanitaria che ha messo tutti a dura prova. Cna Pensionati, con oltre 7500 associati, ha confermato Alvaro Attiani alla presidenza; negli ultimi anni Cna Pensionati è stata capace di essere presente nel territorio della provincia di Forlì-Cesena con le proprie iniziative, seminari, momenti conviviali, dibattiti sui temi di politica sindacale, volti a sensibilizzare e a far conoscere i bisogni e le aspettative della terza età. Un presidio attivo sul territorio quindi in termini sia culturale che sociale.

“Il tema scelto per la nostra assemblea, in tempo di Covid una nuova normalità - spiega Alvaro Attiani, confermato presidente di Cna Pensionati Forlì-Cesena - ci porta a ripensare al presente, per costruire e ripartire da questo difficile periodo con un rinnovato entusiasmo e nuove idee. La forte partecipazione femminile negli organi dirigenti di Cna Pensionati, il confronto costante con le amministrazioni locali sui temi del welfare, il presidio su tutti i territori della provincia, ci spinge a pensare ad un nuovo ruolo di grande forza sociale al servizio del pensionato e delle loro famiglie". La presidenza è formata altresì da Agostino Nicolini di Cesenatico, Leandro Milanesi di Santa Sofia, Lucia Albonetti di Forlì e Otello Giovannini di Cesena.