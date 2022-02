"Come semplificare la pubblica amministrazione": un webinar online

Appuntamento webinar, aperto a tutti, venerdì alle 17:30 “Come semplificare la Pa”. Fausto Faggioli presidente Earh-Academy, presenterà il professor Enzo Chilelli Università telematica internazionale Uninettuno, il professor Donato Limone fondatore commissione Anci per la statistica e l’informatica, concluderà l’incontro con l’aggiornamento sulle novità e lo stato dell’arte del Pnrr Andrea Prato, ceo di Albatros.

"Oggi semplificare l'azione amministrativa vuol dire tagliare passaggi procedurali, controlli, adempimenti inutili, vuol dire eliminare tutto quello che è superfluo o addirittura dannoso per un buon funzionamento dell'amministrazione - spiega Faggioli -. Coinvolgendo i cittadini, le imprese e le loro associazioni, in tutte le fasi della politica di semplificazione perché è essenziale raccogliere nuove proposte, per migliorare le attività in corso e per verificarne i risultati. La semplificazione oggi si fonda su una logica di risultato. Quello che conta non sono le norme introdotte o eliminate, ma l’effettiva riduzione dei tempi e dei costi. Le leggi da sole non bastano, se non cambiano la vita dei cittadini". Link: https://bit.ly/3HV6l9M