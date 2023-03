Crisi idrica e della manodopera, Confcooperative incontra i parlamentari Morrone e Buonguerrieri

Confcooperative Romagna ha incontrato nei giorni scorsi l’onorevole della Lega Jacopo Morrone e la deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri, eletti nell’ultima tonata elettorale nei collegi romagnoli. Al centro dell’incontro con i due parlamentari del centro-destra la situazione economica locale, le prospettive di sviluppo e le criticità delle imprese cooperative. Temi illustrati dal presidente di Confcooperative Romagna Mauro Neri che ha ringraziato i parlamentari per aver accolto l’invito e ha sottolineato il ruolo e l’importanza socio-economica della cooperazione in questi territori, auspicando un confronto e una collaborazione con la politica e con gli eletti.

Erano presenti all’incontro Andrea Pazzi e Mirco Coriaci, rispettivamente direttore e segretario generale di Confcooperative Romagna, e numerosi referenti territoriali dei vari settori. In particolare sono state sottolineate le problematiche dell’ agroalimentare, il comparto più significativo in termini di peso economico di Confcooperative, che da tempo sconta le difficoltà di reperimento della manodopera e oggi sempre di più la prospettiva di una pesante crisi idrica. Anche il Sociale, sia quello di cura e assistenza sia quello di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, ha espresso preoccupazione per l’insostenibile aumento dei costi e la mancanza di personale.

Erano presenti anche i responsabili dell’Associazione Giovani Imprenditori Cooperativi che hanno illustrato l’impegno per la promozione del modello cooperativo tra le nuove generazioni.