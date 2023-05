Dopo i primi passi in un salone ha aperto un negozio di estetica. Il sogno di Federica: "Ampliare l'attività"

Continua il tour del sindaco Roberto Cavallucci tra le realtà imprenditoriali di Meldola. Il primo cittadino ha visitato il negozio "Estetica Federica" di Federica Buldorini, in via Cavour 66. Ad accompagnare Cavallucci l'assessora alleAttività Economiche Simona Zuccherelli e Fabio Lucchi di Confesercenti. "Di origini forlivesi si sente meldolese di adozione - racconta il sindaco -. E infatti a Meldola che, in passato, ha mosso i primi passi da estetista presso la storica ‘Profumeria Grazia". Federica si dice "entusiasta e soddisfatta". Il suo sogno? "Con il tempo ampliare la propria attività", svolta in un accogliente locale del centro storico.