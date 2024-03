Giornata mondiale del sonno, l'azienda forlivese punta sul volto della campionessa del nuoto Federica Pellegrini

Da questo mese di marzo andrà in onda il nuovo spot in tv di Dorelan con la campionessa olimpica di nuoto Federica Pellegrini. Lo fa sapere, con una nota, l'azienda forlivese che produce materassi e guanciali. Ed oggi, venerdì, Il 15 marzo, in occasione della Giornata Mondiale del Sonno, parte una delle tante iniziative di Dorelan mirate a diffondere la cultura del buon riposo attraverso la divulgazione di una pratica guida dal titolo “Buon Sonno Buona Vita”, ricca di utili consigli, che verrà pubblicata sui canali principali dell’azienda.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Spesso manca la consapevolezza di quanto il buon sonno sia di fondamentale importanza per il benessere fisico e mentale e quanto possa influenzare attività quotidiane e relazioni personali. Attraverso un consolidato percorso di responsabilità sociale, Dorelan invita a riflettere sul ruolo cruciale di un riposo di qualità per la salute, confermando il proprio impegno nello studio e nella divulgazione di concetti di grande rilevanza per tutti. Dorelan, nel 2022, ha raggiunto un fatturato di 98,7 milioni di euro e si sta preparando a superare nel 2024 quota 200 punti vendita monomarca e oltre 2.500 punti vendita multimarca in tutto il mondo.