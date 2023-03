Esportazioni, la Scandinavia interessata al brand Italia: Cna organizza un webinar per le imprese

CNA Romagna Estero Forlì-Cesena, in collaborazione con COLUMDAE aps, società danese per lo sviluppo commerciale e per la ricerca di nuove opportunità nei mercati esteri, organizza un webinar gratuito giovedì 16 marzo, ore 16.30. Durante il seminario interverranno: Claudio Pellegatta, Account Executive Mercato italiano di COLUMDAE aps, Danila Padovani, responsabile CNA Romagna Estero Forlì-Cesena, Federica Arceri, responsabile CNA Romagna Estero Ravenna e Roberta Ricci, responsabile Servizio Credito e Bandi CNA Forlì-Cesena.

La Scandinavia rappresenta un ambiente economico internazionale aperto e moderno. La crescita, particolarmente omogenea e costante, in Svezia, Danimarca, Finlandia e Norvegia è una delle più dinamiche e sicure a livello europeo: lo sviluppo economico e l’andamento dell’export italiano confermano le grandi potenzialità di questi mercati dove è presente una classe media con un forte potere d’acquisto, sensibile al brand Italia e molto interessata a prodotti di qualità e alta gamma del Made in Italy.

“Come CNA Romagna Estero abbiamo scelto di realizzare un focus su questi paesi – specifica Danila Padovani, responsabile CNA Romagna Estero Forlì-Cesena – in quanto manifestano un forte dinamismo e stanno compiendo scelte strategiche importanti. Di fronte ai nuovi scenari geopolitici che si stanno affermando in questi ultimi anni, le aziende nordiche stanno cercando nuovi partner europei sia nell’ambito delle forniture meccaniche, sia nei prodotti tipici del Made in Italy, al fine di accorciare e rendere più sicure le loro filiere.”

I nuovi bandi della Regione Emilia-Romagna permettono alle imprese che intendono investire in progetti di sviluppo dell’export di usufruire di interessanti agevolazioni per questo tipo di consulenze. “Questo è il momento ideale per investire in nuovi progetti di sviluppo commerciale – aggiunge Padovani – in quanto i bandi in uscita della regione Emilia Romagna sostengono con elevati incentivi a fondo perduto questo genere di investimenti”.

Le imprese interessate potranno, inoltre, prenotare un incontro One-to-One con la società COLUMDAE per una pre-analisi delle proprie potenzialità commerciali nei paesi scandinavi e rivolgersi alla propria CNA per una consulenza personalizzata sui bandi e sulle agevolazioni per l’export. Per partecipare agli incontri One to One è necessario inviare il questionario (disponibile sul sito www.cnafc.it/eventi).

La partecipazione è gratuita, ma è previsto un limite di adesioni tramite il sito www.cnafc.it/eventi. È possibile partecipare sia collegandosi da PC che da smartphone. Per maggiori informazioni sul webinar è possibile contattare Alessia Brunelli (tel 0543 770318; alessia.brunelli@cnafc.it).