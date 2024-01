Creatività, bellezza e benessere: a pochi passi dal centro storico inaugura un nuovo centro estetico

Un nuovo centro estetico a pochi passi dal centro storico di Forlì. E' stato inaugurato sabato pomeriggio, in via Plauto 27, il salone "Extrò" a cura di Camilla Filippelli. "Dalla sua creatività ed il suo stile alternativo nasce questo salone - ha detto il vicesindaco Mezzacapo, presente al taglio del nastro - Ieri pomeriggio abbiamo così celebrato l'inaugurazione di una nuova attività, un luogo che incarna la passione, la dedizione e l'impegno di una giovane imprenditrice forlivese specializzata in nail art e non solo"

"In queste nuove realtà imprenditoriali, vediamo il futuro di Forlì. Giovani talenti che investono passione e impegno per creare spazi di bellezza e benessere per tutti noi. Auguro a questa imprenditrice un successo duraturo e un cammino luminoso. Viva Camilla e il suo piccolo cane di nome Alba, originale mascotte del negozio" ha concluso il vicesindaco