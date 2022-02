Ferretti, l'incendio di Cattolica è un triste ricordo: varato il primo yacht destinato ad un armatore maltese

Un nuovo scafo del celebre Ferretti Yachts 780 è sceso in acqua nel cantiere di Cattolica, su commissione di un armatore maltese. A meno di tre settimane dalla interruzione dei lavori dovuta all’incendio di una barca in costruzione, il cantiere è pronto per il primo varo dell’anno, confermando la ripresa a pieno ritmo, merito di impegno e capacità formidabili. "A Cattolica presto e bene vanno insieme - esclama il ceo di Ferretti Group, l'avvocato Alberto Galassi -. È fantastico vedere come il Cantiere sia tornato in brevissimo tempo alla piena operatività. Non loderò né ringrazierò mai abbastanza tutte le persone che nel territorio e in Ferretti Yachts hanno lavorato senza sosta per riprendere a fare quello per cui siamo famosi nel mondo: costruire e consegnare barche da sogno ai nostri armatori. Ancora grazie all’amministrazione comunale e a tutti gli enti di questo fantastico territorio. Il varo di Ferretti Yachts 780 Club B segna il ritorno alla nostra straordinaria normalità. Fra pochi giorni faremo scendere in acqua anche Ferretti Yachts 1000, la spettacolare ammiraglia: il Cantiere di Cattolica è più attivo e più forte che mai, pronto a regalare al 2022 tante altre meraviglie".

Ferretti Yachts 780 Club B è frutto della collaborazione tra il Comitato Strategico di Prodotto presieduto dall'ingegner Piero Ferrari, la Direzione Engineering Ferretti Group, e lo studio Ideaeitalia per il design degli interni. È caratterizzato da un design senza tempo e sapiente artigianalità, per vivere la barca nel massimo comfort e benessere, all’insegna del lusso Made in Italy. Realizzato nella versione Classic, con toni caldi e tradizionali inspirati ai colori di Ischia, presenta essenze di noce e rovere spazzolato che rendono accogliente l’atmosfera; a impreziosire i complementi d’arredo troviamo il marmo di Carrara. Nell’area esterna, i sofà della collezione customizzata da Roda in esclusiva per Ferretti Yachts creano un ambiente piacevole e conviviale che si combina a una matrice autenticamente nautica. Il design sobrio e sofisticato, caratterizzato da geometrie pulite e materiali ricercati, trasmette una sensazione di lusso raffinato, interpretando al meglio i valori espressi dal claim “Just Like Home”: comfort, italianità, design senza tempo e artigianalità. Celebrazione di un modello apprezzato dagli armatori di tutto il mondo, il varo di Ferretti Yachts 780 Club B inaugura il 2022 del cantiere di Cattolica, anno ambizioso e promettente che si preannuncia ricco di progetti e barche di assoluta rilevanza.