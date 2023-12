Fondo regionale multiscopo, un'opportunità per le imprese: 45 milioni di euro di investimenti

Le imprese dell’Emilia-Romagna colgono l’opportunità di finanziare i propri investimenti attraverso il Fondo regionale multiscopo di finanza agevolata. Liquidità per sostenere investimenti ‘green’ che puntano a una riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti ma anche per supportare la crescita di nuove imprese, in particolare quelle femminili.

A dirlo i numeri registrati dal primo bando del Fondo multiscopo della Regione Emilia-Romagna, diviso nei due comparti ‘Starter ed ‘Energia’ e gestito attraverso l’associazione temporanea di impresa tra Artigiancredito e Artigiancassa fino al 2029: la stima è di 45 milioni di euro di investimenti realizzati dai progetti sviluppati con le 205 richieste di accesso a oltre 33 milioni di fondi pubblici. La Regione utilizza per il Fondo risorse europee del Programma Fesr Emilia-Romagna 2021–2027.

“I primi risultati registrati confermano l’efficacia della misura messa a punto - spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla -. Un concreto strumento finanziario a disposizione dell’economia reale dell’Emilia-Romagna, per chi fa impresa, aziende di piccole dimensioni e professionisti che vogliano scommettere su crescita e transizione energetica. Una liquidità necessaria, a garanzia pubblica, che va a supportare chi voglia investire, che giunge in un momento in cui la stretta economica si somma ai danni causati dalle recenti alluvioni”.

L’esito del bando

Nel dettaglio sono 130 le richieste, per un totale di 24 milioni di euro di fondi pubblici, relative al ‘Fondo Energia’, pensato per il sostegno di interventi di green economy a favore di imprese di qualsiasi dimensione e società Energy service company (Esco): stimati corrispondenti investimenti per un totale di 32 milioni di euro. Sono, invece, 75 le richieste per il ‘Fondo Starter’ destinati a sostenere la crescita di nuove realtà imprenditoriali: ammontano a circa 9,5 milioni di euro di fondi pubblici richiesti, il totale degli investimenti stimati supera i 13 milioni di euro. L'apertura della seconda parte del bando del Fondo Starter e del Fondo Energia è prevista per il prossimo 19 febbraio 2024.

“L’esito della prima call ha superato ogni aspettativa, evidenziando il crescente interesse e la fiducia della comunità imprenditoriale nella promozione di iniziative sostenibili e innovative - affermano Artigiancredito e Artigiancassa -. La visione e l'impegno della Regione nel promuovere uno sviluppo sostenibile hanno svolto un ruolo fondamentale nel generare un interesse così significativo da parte delle imprese”. Il Fondo multiscopo rotativo di finanza agevolata, finanziato dalla Regione complessivamente con 50 milioni di euro, potrà essere aumentato in caso di esaurimento dei soldi disponibili.