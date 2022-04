Garanzie e tutele nella contrattazione degli immobili da costruire: se ne discute a Forlì

In anni di bonus edilizi e incentivi all’acquisto di vario tipo, con normative che si susseguono a intervalli anche assai brevi l’una dall’altra, è quanto mai importante, per cittadini e imprese, avere la garanzia nelle compravendite, in una materia assai complessa anche dal punto di vista del Diritto. In questa materia, il controllo di legalità del notaio, Pubblico ufficiale chiamato all’amministrazione della giustizia attraverso un controllo di legalità e la tutela di tutte le parti, rispetto alle quali ha il dovere della terzietà, può e deve giocare un ruolo importante. È con questa consapevolezza che il Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Forlì e Rimini ha organizzato un convegno che, venerdì, a partire dalle 15 analizzerà, nella sede del Consiglio, al civico 2/f di via Fossato Vecchio a Forlì, il tema delle Garanzie e tutele nella contrattazione degli immobili da costruire.

Il pomeriggio di studio, cui sarà possibile partecipare gratuitamente, anche in video conferenza, previa iscrizione a consiglioforli@notariato.it, sarà aperto dalla presentazione del tema da parte di Matteo Gallione, notaio in Genova, Consigliere nazionale del Notariato e Coordinatore della commissione di studio insediata presso il Consiglio nazionale del Notariato. Seguiranno le relazioni di Antonio Musto, dell’Ufficio studi del Cnn, che illustrerà le risposte a quesiti dell’Ufficio Studi del CNN in materia; Camilla Pelizzatti, notaio in Erba, membro della commissione di studio presso il Cnn, che tratterà il tema del controllo di legalità del notaio nella fase del preliminare e del definitivo; Alessandro Torroni, notaio in Forlì, membro della commissione di studio presso il Cnn, che esaminerà le questioni controverse in materia di immobili da costruire. Seguirà il dibattito con i partecipanti.

"In una fase connotata da una profonda incertezza economica, dovuta anche all’instabilità internazionale, è essenziale che il Diritto rappresenti una tutela degli interessi dei cittadini, anche in un ambito che, come quello immobiliare, è stato oggetto di ripetuti interventi da parte dei vari governi che si sono succeduti - afferma la presidente del Consiglio Notarile, Rosa Menale -. Noi notai sappiamo quanto sia importante aggiornarci costantemente in una materia in perenne evoluzione, proprio al fine di meglio garantire il nostro supporto di esperti giuristi in una questione di importanza centrale come l’acquisto di un immobile da costruire".