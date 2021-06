Il covid continua a rivoluzionare la programmazione dei voli: tagliate diverse mete per la Grecia

La pandemia da covid-19 continua a rivoluzionare la programmazione dei voli verso le mete europee. La compagnia aerea Lumiwings ha comunicato che "i voli per le isole greche hanno subìto delle cancellazioni dovute al proseguire delle restrizioni anti covid-19 che non permettono una corretta pianificazione a causa delle continue disdette". Per la Grecia restano attive le destinazioni di Zante, dal 21 luglio ogni mercoledì, e Cefalonia, dal 26 luglio ogni lunedì. Non ci sono quindi più Santorini, Rodi, Heraklion e Corfu. "Tutti i passeggeri che hanno subìto la cancellazione del volo saranno rimborsati con lo stesso metodo di pagamento con cui hanno acquistato il biglietto - viene comunicato -. Chi fosse interessato può scegliere altre destinazioni attive per Lumiwings. Per ogni necessità è possibile contattare il servizio care@lumiwings.com".

Proprio una settimana fa era atterrato il secondo aereo della compagnia aerea Lumiwings che sarà basato all’aeroporto Ridolfi, un Boeing 737-700 NG proveniente da Salonicco. L’aereo è di ultimissima generazione, ha un’autonomia di ben sei ore e può trasportare fino a 149 passeggeri. "Forlì è una città molto importante per noi - aveva sottolineato Dimitrios Kremiotis, amministratore delegato di Lumiwings - e in questi primi mesi siamo abbastanza soddisfatti del nostro traffico aereo considerando anche il momento che stiamo attraversando".