"Il futuro della Romagna dopo la tempesta perfetta": ne parla Confindustria al Teatro Dragoni

La visione di un territorio che ha le potenzialità per diventare sempre più attrattivo e protagonista a livello internazionale. In un momento di difficoltà come quello attuale è importante non scoraggiarsi, ma guardare avanti proprio in quest’ottica. Da questa convinzione nasce il secondo appuntamento del progetto Città Romagna dal titolo “Città Romagna: un’utopia? Il futuro della Romagna dopo la tempesta perfetta” che si terrà martedì alle 16 al teatro Dragoni di Meldola.

L’incontro vedrà la partecipazione straordinaria del professor Carlo Ratti, architetto e ingegnere, protagonista del dibattito internazionale sullo sviluppo urbano delle città del futuro, e verrà moderato dal giornalista Stefano Tura, direttore della sede Rai dell’Emilia-Romagna. Interverrà l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, e porteranno il proprio contributo i rappresentanti del coordinamento Romagna Next e delle amministrazioni, degli enti e delle organizzazioni economiche romagnole. Sarà l’occasione per confrontarsi sulle tematiche proposte nell’ambito del progetto Città Romagna, ideato con l’obiettivo di creare un percorso di pianificazione strategica a medio-lungo termine che coinvolga imprese, associazioni, enti, istituzioni e tutta la comunità.

“Da tempo – spiega il presidente di Confindustria Romagna Roberto Bozzi – siamo impegnati nella costruzione di un percorso che permetta alla Romagna di essere sempre più competitiva e che possa farci uscire dalla tempesta più forti di prima. Riteniamo che questo possa essere fatto solo con idee condivise e ragionando con un’ottica di area metropolitana, mettendo al centro azioni strategiche e ben definite da intraprendere in tempi rapidi. Per il rilancio e lo sviluppo futuro dobbiamo intraprendere un cammino comune fondato su tematiche come connessioni, transizione energetica, welfare, conoscenze e formazione: da qui un progetto che non è di Confindustria Romagna, ma un’idea che mettiamo al servizio dello sviluppo del territorio, aperto a chiunque voglia contribuire a far grande la Romagna”.

L’iniziativa si potrà seguire anche in collegamento remoto, previa iscrizione: per info e adesioni 0543-727703. L’evento è realizzato grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo e apre il Festival dell’Industria e dei Valori di Impresa di Confindustria Romagna 2022, che si svolgerà fino al 4 luglio, quando si concluderà con l’Assemblea annuale alla presenza del presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Il Festival prevede un ricco programma di open day, iniziative aziendali e appuntamenti istituzionali, consultabili sul sito www.confindustriaromagna.it