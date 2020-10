Il Gal L'Altra Romagna proroga il bando per le aziende extra-agricole in zone rurali

All’interno del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia Romagna, il Gal L’Altra Romagna ha prorogato i termini di presentazione delle domande relative al bando pubblico “Qualificazione delle microimprese extra-agricole in zone rurali” a martedì 24 novembre. Il bando è rivolto esclusivamente a microimprese extra agricole, ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea 702/2014, e ai soggetti che intendono esercitare la libera professione purchè in forma individuale.

L'applicabilità territoriale del bando comprende i 25 Comuni collinari-montani delle Province di Forlì-Cesena e Ravenna, riconosciuti tali nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia Romagna: Tra le spese ammissibili figurano ristrutturazione di immobili destinati all'attività aziendale (eccetto la manutenzione ordinaria); arredi funzionali all'attività; strumenti, apparecchiature, macchinari, attrezzature, impianti; impianti, attrezzature per la lavorazione/trasformazione/conservazione dei prodotti e/o servizi offerti o somministrati; investimenti funzionali alla vendita delle produzioni/servizi aziendali; costi di informazione e comunicazione; realizzazione siti web entro il limite massimo del 10% della spesa; acquisizione di hardware e software nel limite del 20% dell'importo della spesa; aquisizione-sviluppo programmi informatici, acquisizione di brevetti-licenze, entro il limite massimo del 10% della spesa; spese generali nel limite massimo del 10% dell'importo della spesa.

"Su questo bando abbiamo già previsto ulteriori risorse aggiuntive con la distribuzione sul territorio di circa 300mila euro - dichiara il presidente del Gal Bruno Biserni - con l'obiettivo di supportare la riqualificazione e l'ammodernamento delle imprese già esistenti; in questo momento in particolare riteniamo doveroso ed "etico" aiutare le imprese che più hanno sofferto per l'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19". Il bando con i relativi allegati è consultabile e scaricabile dal sito www.altraromagna.it.