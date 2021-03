"In Italia realizziamo capolavori come nessun altro al mondo": svelato il nuovo gioiello del mare

Solga il mare un nuovo Riva di 50 metri, il M/Y “Fifty”, concepito dalla Riva Superyachts Division. "E' la dimostrazione che noi italiani sappiamo immaginare e realizzare capolavori come nessun altro al mondo - commenta l'amministratore delegato di Ferretti Group, Alberto Galassi -. E in un momento complesso come questo, il mio grazie va a tutti coloro che con bravura e impegno hanno costruito questa magnifica nave".

"Nei tempi antichi si usava l’espressione ‘scrivere sull’acqua’ per descrivere gesta destinate a svanire in fretta. Oggi invece sul mare di Ancona abbiamo scritto un’altra pagina indimenticabile e gloriosa della storia di Riva - conclude -. A chi è in cerca di grandi emozioni, consiglio di guardare questo nuovo Riva, che lascia senza fiato per come splende di stile, leggenda e innovazione, risultato del talento e delle capacità di tutti i lavoratori.”

Riva 50 Metri è frutto della collaborazione tra Officina Italiana Design, lo studio di progettazione fondato da Mauro Micheli e Sergio Beretta che disegna in esclusiva tutti i modelli Riva e il team dedicato alla progettazione dei nuovi superyacht Riva con il Comitato Strategico di Prodotto presieduto dall'ingegnere Piero Ferrari.