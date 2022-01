In una brochure online emozioni e anteprime del Festival del Fundraising

L’evento più grande del nonprofit italiano, che riunisce oltre mille fundraiser da tutta Italia e non solo e organizzato dall’Associazione Festival del Fundraising di Forlì, andrà in scena poco prima dell’inizio dell’estate a Riccione, dal 6 al 8 giugno. “Il racconto del Festival” mostra come il Festival del Fundraising non sia una semplice conferenza per la formazione. Mostra una community che si riunisce, che si conosce e che si riconosce. Una famiglia legata inconsapevolmente da una passione comune: quella di voler cambiare un piccolo pezzo di mondo.

I tre giorni di formazioni dedicati alla raccolta fondi verranno svolti esclusivamente in presenza per ritrovare, insieme, la voglia di guardarsi negli occhi, ma non da dietro uno schermo. Anche quest’anno, infatti, il Festival si ritroverà al PalaRiccione. Saranno tre giorni in cui ‘Avrò Cura di Te’ – il tema del Festival – inviterà i partecipanti a gettare il cuore oltre l’ostacolo, a guardare meno i numeri e a mettere al centro dei propri pensieri la ‘persona’ che c’è dietro ogni donatore e quanto il dono fa stare bene ciascuno di loro.

Per dare un assaggio del prossimo Festival ai 1000 partecipanti attesi è possibile scaricare una piccola e coloratissima brochure chiamata “Il racconto del Festival” (https://rebrand.ly/Sfoglia_il_Racconto) Tra le novità dell’edizione ci sarà le Big Room, sessioni inedite, pezzi davvero unici pensati con cura da fundraiser per altri fundraiser, che offriranno alla platea presente la loro reale esperienza sul campo, spunti di riflessione e punti di vista motivanti. Saranno momenti di condivisione e confronto dove ciascun partecipante potrà interagire grazie all’ampio spazio dedicato alle domande.

Non mancherà un focus sulle piccole nonprofit con un forum a loro dedicato per fornire soluzioni che coniugano economicità e semplicità per poi volgere lo sguardo sul profit incontrando le Buone Imprese in una serie di speech incentrati sul loro sostegno al terzo settore. Il contributo del profit al Festival non si esaurisce perché i partecipanti potranno sempre sbirciare in casa delle aziende con il format “impara dal profit” e portarsi a casa le idee di successo provenienti da altri settori da adattare alla propria organizzazione. Avremo ancora fundraiser ed esperti extra settore che si alterneranno in FUNDraisingX - un talk format inedito per il Festival - e porteranno la loro visione sempre alternativa e stimolante.

L’Associazione festival del Fundraising di Forli che organizza l’evento da ben 15 anni accompagna e riunisce i migliori operatori del nonprofit italiano (e internazionale). Nei suoi 15 anni di storia il Festival ha avuto oltre 5.000 presenze, 600 speaker, 300 volontari, più di 700 sessioni formative sempre rivoluzionarie e d’ispirazione. Una community che vive e che si espande anno dopo anno, in grado di adattarsi ai tempi, rispondere alle sfide e trainare (ed influenzare) tutto il settore nonprofit italiano. Per informazioni e iscrizioni: Sito web: www.festivaldelfundraising.it Scegli tra una telefonata o un messaggio Whatsapp: 351 8400081 email: festival@fundraising.it