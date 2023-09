Il supermercato ristrutturato riapre ai clienti con nuovi servizi e tecnologie 'anti code' alle casse

Clienti in attesa e tanta curiosità hanno accompagnato la riapertura del Conad Giardino di Forlimpopoli, avvenuta venerdì mattina dopo i lavori di ristrutturazione. Le novità principali riguardano l'introduzione della pescheria con banco servito e del nuovo reparto gastronomia con banco caldo. Non mancano le referenze dei produttori locali del percorso “SiAmo Romagna”, che viaggiano con distanze ridotte. Il Conad Giardino di Forlimpopoli offre servizi come casse veloci automatizzate, il pagamento tramite Conad Card, carrelli per animali domestici e parcheggio gratuito.

L'area di vendita del supermercato si estende per oltre mille metri quadri, mentre i dipendenti impiegati sono oltre quaranta. Gli orari di apertura sono dal lunedì al sabato dalle 7 alle 20; la domenica dalle 8 alle 12,30. La cerimonia del taglio del nastro è avvenuta alla presenza della sindaca Milena Garavini e dell'amministratore delegato di Cia-Conad, Luca Panzavolta, mentre il parroco don Stefano Pascucci ha benedetto il negozio prima dell'apertura. Erano presenti i soci Conad Caterina Fabbri e Cristian Spadazzi, referenti della società "Il Nuovo Giardino".