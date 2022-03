La Camera di Commercio della Romagna presenta il nuovo Rapporto sull'Economia

Martedì, alle ore 15, la Camera di Commercio della Romagna, Forlì-Cesena e Rimini, presenta l’annuale Rapporto sull’Economia del territorio, sia in presenza che in diretta live su web e social. In uno scenario quanto mai complesso, la presentazione del Rapporto rappresenta un momento particolarmente importante nel quale risultati e strategie per la Romagna sono oggetto di condivisione con i rappresentanti delle Istituzioni, della politica e della comunità.

Il lavori saranno introdotti da una tavola rotonda di cui saranno protagonisti Gian Luca Zattini (sindaco di Forlì), Enzo Lattuca (sindaco di Cesena) e Jamil Sadegholvaad (sindaco di Rimini), cui seguiranno gli interventi - incentrati su dinamiche, scenari e strategie - di Alberto Zambianchi (presidente della Camera di Commercio della Romagna, Forlì-Cesena e Rimini), Roberto Albonetti (segretario generale della Camera di Commercio della Romagna, Forlì-Cesena e Rimini), Veronica De Romanis (Docente di “European economics” presso la Luiss “Guido Carli”, Roma - Stanford University - The Breyer Center for Overseas Studies, Florence) e Gian Carlo Blangiardo (Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica).

Le riflessioni finali saranno affidati al presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. E' previsto anche l'intervento di alcuni imprenditori del territorio come contributo alla riflessione (Pierluigi Tortora, Presidente PLT Energia; Maurizio Focchi, Presidente Focchi Group e Presidente Associazione Nuove Idee Nuove Imprese, e Davide Stefanelli, Vice Presidente Vem Sistem). Modera e coordina Simona Branchetti, giornalista del TG5. La partecipazione all'evento è gratuita previa iscrizione obbligatoria compilando l'apposito form e che in sala saranno applicate le normative anti-Covid vigenti. Sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming sui canali social della Camera di Commercio della Romagna, Forì-Cesena e Rimini.