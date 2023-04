La forlivese Orienta Capital Partner si lancia nel settore dell'intelligenza artificiale

Orienta Capital Partners, società specializzata in investimenti in piccole-medio imprese dall’elevato potenziale di crescita, annuncia l’acquisizione della maggioranza di Contrader, società nata a Benevento specializzata in consulenza e ingegneria IT, design e sviluppo sia di software sia di hardware e wearable devices innovativi. La società ha sedi anche a Milano, Roma e Bari, e nei prossimi anni progetta di espandersi anche in altre regioni italiane

All’acquisizione, che rientra nel progetto FA R Evolution targato Orienta, partecipano anche Invitalia (tramite Fondo Cresci al Sud), sia come socio azionario di minoranza che come finanziatore (attraverso un prestito obbligazionario convertibile), Sabatino Autorino, l’imprenditore fondatore dell’azienda ed Umberto Paolucci, past corporate vice presidente di Microsoft Corporation, sia come investitore che come presidente dell’Advisory Board, e il management al fine di accompagnare ed accelerare lo sviluppo industriale di Contrader.

Fondata nel 2016 da Sabatino Autorino, Contrader, inserita nel 2020, 2021 e 2022 tra le “1000 Fastest Growing Companies” dal Financial Times, offre servizi di consulenza in ambito high tech e disegna soluzioni digitali combinando competenze di ingegneria del software applicativo ed embedded, di ingegneria elettronica e meccanica per diversi settori di mercato. Sviluppa inoltre soluzioni di sensoristica distribuita su supporti wearable e sistemi di telemetria in ambito Industria 4.0 ideando ed integrando anche algoritmi di Artificial Intelligence e DL. I suoi prodotti e soluzioni trovano applicazione in mercati ad alto tasso di crescita ed innovazione, tra i principali automotive & railway, banking & insurance, telco & media, sport ed energy. Già oggi, impiega circa 300 persone, distribuite tra le sedi di Benevento, Bari, Milano e Roma.

Grazie a quest’acquisizione, Orienta espande il portafoglio di società che compongono il suo progetto FA R Evolution, nato per puntare su realtà nel cui dna sono scritte innovazione, tecnologia, digitale, ecosostenibilità e voglia di “fare il futuro” per mano di giovani audaci e intraprendenti. Tutte caratteristiche che contraddistinguono – appunto – anche Contrader, che nella sua attività di consulenza e sviluppo di sistemi digitali d’avanguardia, è già un ambìto gateway d’eccellenza e attrazione di talenti italiani che vogliano iniziare un percorso virtuoso in questo settore.

Con la sua carica d’innovazione, digitalizzazione e tecnologia pioneristica, Contrader incarna in toto lo spirito del nostro progetto FA R Evolution - afferma Augusto Balestra, socio fondatore di Orienta Capital Partners -. Oggi il potenziale del digital engineering d’alto livello, applicata a settori chiave, è altissimo: insieme a Sabatino Autorino ed agli altri investitori coinvolti vogliamo incrementare ancora di più gli straordinari ritmi di crescita di questa società, affiancandola in un processo di managerializzazione e di acquisizione di realtà adiacenti caratterizzate da progetti complementari, aprendo nuovi segmenti di mercato in Italia e all’estero.”

“L’arrivo di Orienta ci dà nuovo propellente per proseguire il percorso di crescita, in particolare per quanto riguarda le competenze - sono le parole di Autorino, fondatore e Cto di Contrader -. Il nostro quartier generale di Benevento conta già su una squadra di circa 300 esperti ed è riconosciuto come polo d’eccellenza: l’obiettivo è ora diventare il punto di riferimento nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie, continuando a richiamare giovani talenti, formandoli e offrendo poi competenze altamente specializzate per creare valore a favore del territorio e a dare impulso all’economia del Paese. Grazie al nuovo piano industriale 2023-2025 contiamo, infine, di crescere in termini di organico arrivando a circa 1000 dipendenti, anche grazie alle acquisizioni che finalizzeremo”.

"L’investimento in Contrader è finalizzato a supportarne la crescita in una logica di “buy and build”, facendo della società beneventana - guidata da un Management Team giovane ed esperto - una “piattaforma” basata nel Sud Italia da cui partire per attrarre competenze e giovani talenti ed aggregare altre realtà di spicco presenti su tutto il territorio nazionale”, commenta Riccio Antonio, responsabile di Fondo Cresci al Sud (Invitalia). In affiancamento al prestito obbligazionario convertibile fornito da Invitalia, l’operazione è stata finanziata da Banca Ifis con un finanziamento senior. Gli advisor dell’operazione sono: Gitti & Partners (per Orienta), Simmons & Simmons (per Banca Ifis) ed Hilex (per Sabatino Autorino) per l’assistenza legale, Lincoln International come debt advisor, Grant Thornton per le Due Diligence finanziaria e fiscale e Gellify per la business due diligence.