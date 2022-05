La strategia comunicativa per il successo del 5×1000, ecco un webinar di Cna con gli esperti

Sfruttare le opportunità del 5×1000 per costruire una strategia comunicativa di successo, Cna Forlì-Cesena, in collaborazione con Studio Romboli, ne parlerà in un webinar gratuito, in programma giovedì 12 maggio alle 20 e dedicato al settore non profit.

Il tema verrà illustrato da Andrea Romboli, studio Romboli società benefit, e Luca Feliciotto, responsabile Cna Non Profit Forlì-Cesena, che saranno a disposizione per rispondere alle domande degli interessati.

In particolare, per quanto riguarda il 5×1000, il webinar ha tra i suoi obiettivi lo sviluppo di capacità pratiche per la realizzazione della campagna soprattutto nei suoi aspetti strategici. Si affronteranno nel dettaglio i seguenti argomenti: caratteristiche del beneficio 5×1000, dati di andamento ed il comportamento del donatore, pianificazione strategica della campagna, piano di comunicazione ed i relativi strumenti per la redazione del brief per la creazione del concept grafico, i ringraziamenti e la rendicontazione relativa al 5×1000.

Verrà anche fatto il punto della situazione sulla Riforma del Terzo Settore alla luce dell'avvio del Runts e alle implicazioni pratiche che questo comporta, quali ad esempio il nuovo obbligo di deposito del bilancio e le modalità di accesso alla piattaforma informatica.

Il webinar è gratuito previa iscrizione sul sito www.cnafc.it; è possibile partecipare sia collegandosi da pc che da smartphone.