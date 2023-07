Maria Teresa Bonanni confermata alla guida dei Consulenti del Lavoro

È stato eletto il nuovo Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Forlì-Cesena, che guiderà la Categoria per il triennio 2023-2026. Confermata con il massimo dei voti alla presidenza dell’Ordine, Maria Teresa Bonanni. A far parte della nuova Consiliatura anche Enrico Orlati Lucido, eletto segretario; Enrico Cera, in qualità di tesoriere e i quattro consiglieri: Luciano Domeniconi, Annarita Gasperini, Raffaella Samorè e Caterina Venturi Casadei mentre per il Collegio dei Revisori: Paola Camporeale, Francesca Bacci e Andrea Fiumi.

“Sono orgogliosa di appartenere alla categoria dei Consulenti del Lavoro e grata ai miei colleghi di avermi rieletto per un altro mandato, che nasce in un momento particolare per la nostra provincia, che si sta rialzando dagli ingenti danni subiti con le alluvioni del mese di maggio - ha sottolineato la presidente Bonanni -. L’obiettivo del nuovo mandato è quello di continuare a dare il nostro contributo alle dinamiche di sviluppo del mercato del lavoro, accompagnando imprese e lavoratori nella corretta gestione dei rapporti di lavoro e nelle azioni di contrasto al lavoro sommerso. Come Consulenti del Lavoro svolgiamo un ruolo strategico nella diffusione della cultura della legalità nei territori e della trasparenza nei processi lavorativi, mettendo a conoscenza delle aziende tutti quegli strumenti che rappresentano una garanzia di qualità".

"In questo momento, in particolare, - ha continuato - vogliamo indirizzare datori di lavoro e lavoratori verso una “nuova” normalità, gestendo le ripercussioni dell’ultima crisi che ha investito i nostri territori, in primis con le richieste di cassa integrazione emergenziale. Al tempo stesso, vogliamo restare al passo con le continue trasformazioni che stanno interessando il mondo del lavoro e che ci aprono nuovi spazi di attività. Cercheremo, quindi, di rispondere a questa importante sfida condividendo i progetti e le attività formative che la nostra categoria sta portando avanti a livello nazionale, in modo da ampliare e diversificare l’offerta dei servizi professionali da proporre ai nostri clienti”, ha concluso la presidente.