Meccanico da 38 anni, "Un mestiere svolto con passione. Al passo con i tempi seguendo le evoluzioni dell'auto"

Da oltre trentanni svolge con passione il mestiere di meccanico. Fabrizio Grassi, titolare dell'Autofficina Grassi di via Leonardo Da Vinci a Meldola, ha ricevuto la visita del sindaco Roberto Cavallucci, accompagnato dall'assessora alle Attività Produttive Simona Zuccherelli e dai rappresentanti di Confartigianato di Forlì, il segretario Mauro Collina ed Elena Zanetti dell'Ufficio Sviluppo Associativo).

"Fabrizio è un eccellente meccanico - afferma il primo cittadino -, che con grande professionalità, cordialità e disponibilità offre ai suoi clienti servizi di riparazione di motori, automobili e autocarri". "Il lavoro non manca e Fabrizio, che da 38 anni svolge con passione il mestiere di meccanico, rimane al passo con i tempi seguendo le evoluzioni meccaniche del mondo automobilistico per offrire sempre un servizio di qualità - prosegue il sindaco -. A Fabrizio un augurio di buon lavoro ed un grazie per la gentile accoglienza".