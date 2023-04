Mercato di Campagna Amica: torna l'appuntamento del "Respiro giusto"

Torna venerdì, come ogni primo venerdì del mese, l’appuntamento lanciato il 3 febbraio da Coldiretti Forlì-Cesena e il Mercato di Campagna Amica di Viale Bologna, 75 Forlì, riservato al controllo del respiro, in collaborazione con l’Associazione Ammp: i volontari sono come sempre a disposizione dalle 10 alle 12, al mercato di campagna amica, per effettuare l’esame spirometrico a tutti ci cittadini, i clienti ed i consumatori interessati ad approcciare uno stile di vita legato al benessere ed alla salute psicofisica. Il servizio è completamente gratuito ed abbinato a consigli di buona pratica quotidiana per un’alimentazione ed uno stile di vita corretto e salutare.

"Proponiamo alle famiglie un consumo sano e consapevole per uno stile di vita legato al benessere psicofisico - conclude Anna Pirillo, responsabile di Campagna Amica Forlì-Cesena Rimini e del Mercato di Viale Bologna, 75 - per questo motivo gli appuntamenti al nostro mercato valorizzano un approccio sempre legato alla salute e all’equilibrio mentale". L’iniziativa fa parte del fitto calendario di Aprile che ha visto nuove attività gratuite ogni sabato del mese e coinvolge direttamente, con laboratori educativi realizzati appositamente, i bambini delle scuole del comprensorio forlivese. Per informazioni e per tutte le novità sulle iniziative del Mercato è possibile consultare la pagina Facebook Campagna Amica Forlì-Cesena oppure scrivere a agrimercato.fc.rn@coldiretti.it o contattare via Whatsapp il 3294820597