Prima la pandemia, ora la guerra: "Ma le imprenditrici artigiane non si arrendono alla crisi"

Le donne italiane sono le più intraprendenti d’Europa, con 1,4 milioni di lavoratrici indipendenti, davanti a 1,2 milioni della Francia e a 1 milione di Germania e Spagna. Ma sono anche quelle che hanno pagato il prezzo più alto della crisi pandemica: tra settembre 2019 e settembre 2021, l’occupazione femminile indipendente è diminuita del 7,8%, a fronte del calo del 6,1% registrato dalla componente maschile. Il trend del lavoro femminile indipendente è fotografato da un’analisi dell’ufficio studi di Confartigianato dalla quale emergono le difficoltà e gli sforzi per recuperare il terreno perduto nel corso dei 23 mesi di pandemia.

Chiarisce la coordinatrice di Donne Impresa Confartigianato Forlì, Fabiola Foschi: "Lo studio ha approfondito, in particolare, l’impegno delle 219.198 imprese artigiane guidate da donne, che stanno vivendo una fase ancora incerta sul fronte della ripresa, ma che sono molto determinate a rilanciare la propria attività. Nel 2021 molte di queste imprese non sono state in grado di recuperare i livelli di fatturato del 2019, infatti la maggior presenza di artigianato capitanato da donne è nei settori più colpiti dalla crisi Covid-19, come quello del benessere e della moda. Prima la pandemia, poi il rialzo insostenibile dei prezzi e ora la drammatica vicenda dell’Ucraina che, oltre alla tragedia umanitaria, ha pesanti conseguenze economiche: dal rialzo dei prezzi alla scarsità di materie energetiche, finendo per abbattersi sulle aziende che hanno rapporti commerciali con la Russia".

E conclude: "La fatica delle donne nel conciliare tempi di vita e di lavoro oggi si aggrava per la difficoltà nel gestire il susseguirsi delle crisi, ma le imprenditrici artigiane non si arrendono. La rilevazione di Confartigianato evidenzia segnali di resilienza e capacità di reazione superiori a quelle dei colleghi maschi. Il 61,2% delle imprenditrici si dice, infatti, pronta ad adottare azioni di sviluppo per la propria azienda. Le donne alla guida di piccole imprese puntano soprattutto a migliorare la qualità del personale con attività di formazione, nuove assunzioni e a cambiare l’organizzazione interna dell’azienda".