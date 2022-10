"Quaderno di educazione finanziaria": si presenta il vademecum dedicato alle donne

Martedì, dalle 20.15 alle 21 si svolgerà il “Webinar-Zoom” di presentazione del Quaderno “Educazione finanziaria. Quello che conta sapere per capire come gestire e programmare le risorse personali e della propria famiglia”, con pubblicazione curata dal Soroptimist International Club Forlì e tradotto in cinque lingue: inglese, francese, portoghese, russo e cinese. Il Quaderno è rivolto alle donne italiane e straniere perché sappiano gestire e programmare le risorse personali e familiari, acquisendo così sempre maggiore autonomia. Promuovere e investire sull’educazione finanziaria, può essere un modo per prevenire la cosiddetta “violenza economica”. Per partecipare inviare una mail a: edufinanziariaforli@virgilio.it