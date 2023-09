Travolto dal Montone, il supermercato riapre con un look rinnovato. "Vicini ai nostri dipendenti alluvionati"

Era il 16 maggio, quando il Montone travolse il supermercato "Aldi" di via Bologna con due metri di acqua e fango. Dopo quattro mesi di lavori no-stop il punto vendita è riaperto con una cerimonia ufficiale, alla quale ha partecipato il vicesindaco Daniele Mezzacapo. “L’alluvione ha colpito duramente questo territorio e la sua comunità, che ha risposto fin dalle prime ore dell’emergenza in modo straordinario - esordisce Michael Gscheidlinger, country managing director di Aldi Italia -. Aldi, come realtà fortemente radicata in questa regione, non poteva non seguire questo esempio di tenacia e volontà. Per questo abbiamo lavorato senza sosta per riaprire il negozio di Forlì, per continuare a offrire qualità e convenienza a tutti i cittadini e per supportare i nostri collaboratori in un momento così critico".

VIDEO - Ecco come è rinato dopo quattro mesi il supermercato alluvionato

Il negozio, aperto dal dicembre 2020, presenta un format rinnovato, con spazi più confortevole per i propri clienti. "Il punto vendita, dalla superficie di 1.090 metri quadrati, è stato ammodernato per offrire un’esperienza di acquisto sempre più “smart” grazie a un assortimento compatto e completo, organizzato in modo efficace e intuitivo, che permette ai clienti di riempire il proprio carrello di valore, facendo la spesa rapidamente e con semplicità - spiega Gscheidlinger -. La riapertura conferma l’attenzione di Aldi nei confronti dell’Emilia-Romagna e, in particolare, per la città di Forlì. Durante il periodo di chiusura per i lavori di messa in sicurezza e di rinnovamento dello store, Aldi ha mantenuto operativo il negozio di via Bertini 99, nel quale sono stati riposizionati anche i collaboratori del punto vendita danneggiato. L’azienda, inoltre, ha voluto esprimere vicinanza e supporto ai collaboratori le cui case sono state danneggiate dall’alluvione, venendo incontro alle esigenze di ciascuno".

Aperto dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 20:30 e la domenica dalle ore 9 alle 20, il supermercato mette a disposizione dei clienti 100 posti auto gratuiti. Certificato con classe energetica A3, il negozio è dotato di impianto fotovoltaico da 49,3 kW. Complessivamente sono 26 i punti vendita Aldi presenti in Emilia-Romagna sul totale nazionale di 161 store e 3.053 persone impiegate. Grazie alle 10 opportunità lavorative del punto vendita riaperto, il numero di collaboratori nella regione si conferma a quota 419. "Numeri che consolidano il piano di espansione nelle regioni del Nord, con l’obiettivo di portare nuovo impulso all’economia e all’occupazione locale", conclude Gscheidlinger.