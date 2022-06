Rsu, elezioni all'Oleodinamica Forlivese: la Fiom Cgil elegge due delegati

Lunedì si sono svolte, per la prima volta, le votazioni per eleggere le Rappresentanze Sindacali Unitarie all’interno dell'azienda Oleodinamica Forlivese, realtà metalmeccanica in espansione che attualmente conta 55 lavoratori e che progetta e realizza cilindri idraulici di precisione per varie applicazioni industriali. "La partecipazione al voto da parte dei dipendenti è stata importante, sintomo della necessità di poter contare sulle Rsu per migliorare le condizioni di lavoro", afferma il segretario generale della Fiom Cgil, Fabio Torelli.

Sono tre i delegati eletti, di cui due della Fiom (Gennaro Ortone e Ottavio Ragusa). Argomenta Torelli: "I due delegati, nonostante le leggi degli ultimi anni che hanno reso più precario il lavoro dipendente, non hanno esitato ad esporsi in prima linea per rappresentare le necessità dei colleghi. Il primo impegno preso dai neoeletti rappresentanti sarà di chiedere un incontro con la direzione aziendale al fine di fare il punto sulla situazione aziendale, analizzare le condizioni di lavoro e di retribuzioni previste in azienda".