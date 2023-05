Si avvicina l'estate del Ridolfi, i sindacati incontrano i dipendenti: "Obiettivo prevenire problematiche"

I dipendenti di “Forlì Airport” si sono riuniti in un' assemblea, predisposta dalle organizzazioni sindacali. Argomentano Luigi Montesano, Sabatino Crescenzo e Max Colonna, rispettivamente di Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti: "L’analisi fatta ha evidenziato tematiche che sono state prese in carico e saranno affrontane nei prossimi incontri con la direzione aziendale. Alcune riguardano l’organizzazione del lavoro e le sue ricadute sulla vita lavorativa e privata dei dipendenti, altre riguardano la corretta applicazione del Contratto Collettivo Nazionale.

"Nella consapevolezza che solo nell’ultimo periodo la società ha incrementato i voli in partenza e in arrivo dal Ridolfì e che quindi è in una fase evolutiva, le organizzazioni sindacali ritengono indispensabile continuare le corrette relazioni sindacali - proseguono -. Al fine di tutelare i dipendenti, vogliamo prevenire possibili problematiche, ritenendo importante accompagnare questo processo di crescita dove i dipendenti saranno coinvolti nella possibile crescita lavorativa e occupazionale. Anche in previsione della mole di lavoro del prossimo periodo estivo".